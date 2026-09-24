ВС РФ поразили телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» в Киеве
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Российские войска ночью нанесли массированный удар по нескольким целям на Украине. В результате были поражены предприятия по производству БПЛА, телекоммуникационные и логистические центры, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Цели в Киеве
- Промышленное предприятие по производству комплектующих для дронов большой и средней дальности, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов.
- Цех по производству БПЛА компании «ПЕГАС АРМС», где производились и хранились дроны большой и средней дальности, в том числе самолетного типа.
- Промышленное предприятие компании «Элемент ЮА»), осуществляющего производство и хранение комплектующих для ударных беспилотных летательных аппаратов средней дальности типа «Хорнет».
- Транспортно-логистический центр, где хранились и распределялись БПЛА.
- Телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый», предоставляющие услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ.
Цели в Одесской области
Два логистических центра в Одессе, осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, поступающих на Украину из европейских государств.
Также был удар по танкеру, который доставлял в порт Черноморск горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
Массированный удар наносился с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования и дронов.
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