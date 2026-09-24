сегодня в 10:09

ВС РФ поразили телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» в Киеве

Российские войска ночью нанесли массированный удар по нескольким целям на Украине. В результате были поражены предприятия по производству БПЛА, телекоммуникационные и логистические центры, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Цели в Киеве

Промышленное предприятие по производству комплектующих для дронов большой и средней дальности, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов.

Цех по производству БПЛА компании «ПЕГАС АРМС», где производились и хранились дроны большой и средней дальности, в том числе самолетного типа.

Промышленное предприятие компании «Элемент ЮА»), осуществляющего производство и хранение комплектующих для ударных беспилотных летательных аппаратов средней дальности типа «Хорнет».

Транспортно-логистический центр, где хранились и распределялись БПЛА.

Телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый», предоставляющие услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ.

Цели в Одесской области

Два логистических центра в Одессе, осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, поступающих на Украину из европейских государств.

Также был удар по танкеру, который доставлял в порт Черноморск горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Массированный удар наносился с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования и дронов.

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