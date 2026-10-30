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ВС РФ поразили ракетный завод и цех с БПЛА в Киеве

Российские войска нанесли удар по ракетному агрегатно-детальному заводу и цеху по сборке и хранению БПЛА в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование. Также были атакованы объекты портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ. Удар наносился с помощью высокоточного оружия наземного базирования и дронов.

В результате атаки в Киеве и Киевской области были поражены:

ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский Радиозавод», ООО «Тримен-Украина»). Он производил комплектующие для разведывательных и ударных БПЛА, в том числе большой дальности;

цех по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов (ЧАО «Фанплит»), где производились и хранились БПЛА большой и средней дальности типа FP-1, FP-2 компании «Файер Поинт»;

электроподстанция ПС-330 «Новокиевская» в н. п. Хотов, обеспечивающая функционирование предприятий ВПК Украины в Киеве.

В Днепропетровской области была поражена электроподстанция ПС-330 «Светлое» в н. п. Светлое. Она обеспечивала работу предприятий ВПК в Днепре.

Также ВС РФ в акватории Черного моря ударили по сухогрузу, который перевозил в порт Одесса грузы для ВСУ.

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