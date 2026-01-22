ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры ВСУ

сегодня в 15:55

В рамках проведения спецоперации оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерийские подразделения российских сил нанесли удары по 142 объектам на Украине, включающим элементы энергетической системы, используемые противником, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Российские военные успешно поразили объекты энергетической инфраструктуры, которыми пользовались ВСУ. Также ВС РФ нанесли успешный удар по хранилищам боеприпасов и местам временного пребывания личного состава украинских военных формирований и иностранных наемников.

Силами и средствами ПВО были уничтожены 9 корректируемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 224 беспилотных летательных аппарата, выполненных по самолетной схеме.

Российские военные продолжают постепенно продвигаться в зоне соприкосновения с противником.

