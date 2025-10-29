ВС РФ освободили Вишневое в Днепропетровской области

Российские войска делают успехи в зоне спецоперации, продвигаясь вглубь обороны ВСУ. Так, они освободили Вишневое в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Наступательную операцию провели подразделения группировки войск «Восток». Они взяли под контроль Вишневое, выбив оттуда украинские силы.

Между тем остальные российские подразделения также улучшают свое тактическое положение. Кроме того, ВС РФ пресекают попытки ВСУ выйти из окружения.

Так, российские военные не дали украинским бойцам прорвать кольцо со стороны Нечволодовки под Харьковом. ВСУ потеряли до 50 человек и военную технику в результате неудачной попытки.

