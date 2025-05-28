ВС РФ освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области
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Российская армия освободила от ВСУ населенный пункт Константиновка в Сумской области. Успехами отметились подразделения группировки войск «Север», сообщает пресс-служба Минобороны России.
В результате активных действий группировки войск «Восток» также освобожден населенный пункт Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике.
Ранее стало известно об освобождении Старой Николаевки в ДНР. Село взяли бойцы группировки войск «Юг».
ВС РФ наступают по всей линии фронта. Спецоперация продолжается.