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ВС РФ освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области

Российская армия освободила от ВСУ населенный пункт Константиновка в Сумской области. Успехами отметились подразделения группировки войск «Север», сообщает пресс-служба Минобороны России.

В результате активных действий группировки войск «Восток» также освобожден населенный пункт Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике.

Ранее стало известно об освобождении Старой Николаевки в ДНР. Село взяли бойцы группировки войск «Юг».

ВС РФ наступают по всей линии фронта. Спецоперация продолжается.