Российская армия освободила населенный пункт Старая Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Село взяли бойцы группировки войск «Юг», проявившие активные и решительные действия на поле боя, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке.

Накануне, 26 мая, оборонное ведомство также заявило об освобождении сел Владимировка и Беловоды в Сумской области. Населенные пункты взяли под контроль военные из «Северной» группировки.

Минобороны также заявило, что Украина устраивает провокации в попытке сорвать мирные переговоры с Россией. В министерстве подчеркивали, что с 20 мая Киев кратно нарастил количество атак по российской территории с применением беспилотников и РСЗО.