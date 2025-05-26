Минобороны РФ заявило о взятии сел Владимировка и Беловоды в Сумской области

Российская армия взяла под контроль населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области. Села освободили бойцы группировки войск «Север», проявившие решительность и активность на поле боя, сообщила пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке.

В зоне ответственности группы «Север» за сутки ликвидировано до 275 военнослужащих ВС Украины. «Северная» группировка также уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, четыре орудия полевой артиллерии, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей противника.

Оборонное ведомство докладывало, что почти за сутки над российскими регионами сбили 148 украинских дронов самолетного типа. БПЛА уничтожали в Брянской, Белгородской, Курской, Орловской областях, на территории Московского региона и в других субъектах.

В субботу, 24 мая, Минобороны также подтвердило освобождение населенных пунктов Ступочки и Отрадное в Донецкой Народной Республике, а также Локни в Сумской области.