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Минобороны: 145 украинских дронов сбили над Россией почти за сутки

С 20 часов 25 мая дежурными средствами ПВО над российскими регионами уничтожены 96 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

31 дрон сбили над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью, 11 — над Курской областью, 9 — над Тульской областью, 8 — над Орловской областью, 6 — над Московским регионом.

Кроме того, 5 БПЛА ликвидировали над Калужской областью, 4 — над Ивановской областью, по 2 — над Рязанской и Владимирской областями, по 1 — над Ярославской областью и Татарстаном.

Всего за время атаки ВСУ с 10 часов 25 мая до 8 часов 26 мая над регионами РФ перехватили 148 дронов противника самолетного типа.

Еще утром в понедельник в Жуковском объявили режим «Внимание по БПЛА».