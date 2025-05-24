ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР и один в Сумской области

Российские войска освободили три населенных пункта. Боевиков ВСУ выбили в ДНР и Сумской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения «Южной» группировки войск выбили ВСУ из Ступочек, Отрадного в Донецкой Народной Республике.

Также российские бойцы группировки войск «Север» освободили Локню в Сумской области Украины.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сказал, что российские солдаты ведут бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР. Сражение идет за села Зеленое Поле и Новополь.