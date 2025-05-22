сегодня в 10:29

Рогов: ВС РФ ведут бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС РФ вступили в бой за последний участок границы Запорожской области и Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости .

Сейчас российские силы фактически освобождают последний участок на границе двух регионов, который еще контролируется ВСУ, уточнил он.

Рогов добавил, что ВС РФ в данный момент ведут бои за села Новополь и Зеленое Поле. Они расположены на стыке Запорожской области и ДНР по направлению к Темировке.

Кроме того, продолжается продвижение российских подразделений на степногорском и ореховском направлениях.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что ВСУ бросили около 800 тел своих бойцов у Часова Яра. Трупы лежат там больше полугода.