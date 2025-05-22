Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что украинская армия бросила около 800 тел своих военнослужащих у Часова Яра в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС .

«Как бы (ВСУ — ред.) там ни кичились и не направляли в большом количестве личный состав, на сегодняшний день со стороны „укровермахта“ около 800 человек „двухсотыми“», — отметил Киселев в эфире «Соловьев Live».

По его словам, тела бойцов ВСУ там просто бросили — они лежат уже 6-7 месяцев. Их якобы не могут эвакуировать.

Российские силы сейчас полностью контролируют ситуацию под Часовым Яром, отметил эксперт. Подразделения ВС РФ профессионально бьют по противнику и продолжают двигаться вперед.

Ранее замначальника ГВПУ ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что заградотряды ВСУ расстреливают своих бойцов, возвращающихся из плена.