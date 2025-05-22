Генерал Алаудинов: заградотряды ВСУ расстреливают своих военнопленных
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов сделал заявление о практике уничтожения украинских военнопленных собственным командованием, сообщает ТАСС.
По словам командира спецподразделения «Ахмат», имеющиеся у российских военных показания пленных свидетельствуют о систематических расстрелах возвращающихся из плена бойцов ВСУ.
Украинские заградотряды целенаправленно ликвидируют военнослужащих, побывавших в российском плену. Пленные «в один голос» заявляют, что предпочитают оставаться в плену, опасаясь расправы на родине. По свидетельствам, возвращающихся ждёт «жестокая смерть» от своих же командиров.
«Это говорят сами пленные, которых взяли разные подразделения Минобороны», — подчеркнул Алаудинов в интервью ТАСС.
Ранее Алаудинов призвал украинских военных переходить на сторону России, чтобы вместе бороться против темных сил.