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Алаудинов заявил о систематических случаях убийств ВСУ своих солдат

По словам командира спецподразделения «Ахмат», имеющиеся у российских военных показания пленных свидетельствуют о систематических расстрелах возвращающихся из плена бойцов ВСУ.

Украинские заградотряды целенаправленно ликвидируют военнослужащих, побывавших в российском плену. Пленные «в один голос» заявляют, что предпочитают оставаться в плену, опасаясь расправы на родине. По свидетельствам, возвращающихся ждёт «жестокая смерть» от своих же командиров.

«Это говорят сами пленные, которых взяли разные подразделения Минобороны», — подчеркнул Алаудинов в интервью ТАСС.

Ранее Алаудинов призвал украинских военных переходить на сторону России, чтобы вместе бороться против темных сил.