Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов сделал заявление о возможности перехода украинских военных на сторону России, сообщает РИА Новости .

Командир спецподразделения «Ахмат» подчеркнул, что рассматривает украинцев как «братский народ», который необходимо вернуть в «российское лоно».

Алаудинов утверждает, что российские войска сознательно стараются сохранять жизнь украинским военным при пленении. По его словам, украинские солдаты, «не испачкавшие руки по локоть в крови», могут встать в один строй с российскими бойцами.

При этом, российский генерал назвал украинскую армию «войском Антихриста Даджаля», с которым необходимо совместно бороться.

«Я всегда ставил задачу максимально сохранять жизни украинским бойцам. Это делалось осознанно, потому что я считаю, что украинцы — это наши братья, которых мы должны вернуть обратно», — заявил Алаудинов.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий, где российские войска активизировали наступление на нескольких участках фронта.