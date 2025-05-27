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Россия обвинила Украину в проведении провокаций для срыва переговоров

Киев при поддержке некоторых европейских стран предпринял провокационные шаги для срыва мирных переговоров с Россией. С 20 мая украинская сторона кратно нарастила число атак с применением БПЛА и западных РСЗО по российской территории, сообщила пресс-служба Минобороны России.

С вечера 20 мая по утро 27 мая российские военные уничтожили и перехватили свыше 2330 ударных беспилотников ВСУ. Большинство из них (1465 дронов) были нейтрализованы вне зоны проведения СВО.

В результате атак Украины по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.

В ответ на действия противника ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Среди пораженных целей — инфраструктура аэродрома Озерное в Житомирской области, Павлоградский химический завод в Днепропетровской области и другие.