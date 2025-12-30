сегодня в 14:21

ВС РФ освободили Богуславку и Лукьяновское в зоне СВО

Богуславка Харьковской области и Лукьяновское Запорожской области перешли под контроль ВС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России .

Богуславку в Харьковской области взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий. Также на купянском направлении в течение суток российские бойцы отразили две атаки противника.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВСУ потеряли более 190 военнослужащих.

Населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области был освобожден подразделениями группировки войск «Днепр». Российские бойцы нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ. Было ликвидировано до 40 украинских солдат.

Ранее российские войска освободили Диброву в ДНР. Также на купянском направлении за сутки «Западом» были отражены две атаки ВСУ.

