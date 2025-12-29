сегодня в 13:20

Солдаты группировки войск «Запад» ВС РФ освободили село Диброва в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

На купянском направлении в Харьковской области Украины за сутки «Западом» были отражены две атаки ВСУ. Их отбили рядом с населенными пунктами Паламаревка и Благодатовка. Были ликвидировали 17 единиц военной техники.

Суммарно в зоне ответственности «Запада» потери ВСУ составили 210 военных. Также были ликвидировали пять бронемашин, среди которых бронетранспортер М113, два бронеавтомобиля HHMWV, бронемашина Iveco, бронетранспортер Senator.

Еще группировка «Запад» уничтожила 21 пикап ВСУ. Также бойцы ликвидировали пять складов боеприпасов противника.

