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Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта Андреевка в ДНР и полностью взяли его под контроль, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Андреевку освободили бойцы российской группировки войск «Центр». Они провели активные наступательные действия.

Андреевка находится севернее села Константинополь. Ранее сообщалось, что в этом районе намечается один из самых крупных «котлов» для ВСУ. Отмечалось, что в окружении могут оказаться примерно 2 тыс. украинских военных.

Освобождение Андреевки помогло в продвижении ВС РФ на этом направлении.