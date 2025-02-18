4 батальона ВСУ рискуют попасть в «котел» у Константинополя в ДНР

В районе села Константинополь в ДНР намечается один из самых крупных «котлов» для ВСУ за все время проведения спецоперации, сообщает Mash .

В окружении могут оказаться 4 украинских батальона, это примерно 2 тыс. человек. Речь идет о военнослужащих 101, 123 и 137 бригад теробороны, а еще 35 полка.

В направлении населенного пункта среди российских сил работают бойцы 163 танкового, 33 и 103 мотострелкового полков. Предварительно, Андреевка, что севернее Константинополя, сейчас активно зачищается от противника — там ликвидируют 421, 214 батальоны, 79 отдельную десантно-штурмовую и 46 отдельную аэромобильную бригады ВСУ.

Военные из 39 мотострелкового полка пытаются прорваться на западную часть дороги от Константинополя. Если им удастся это, то украинские подразделения потеряют возможность отступить и получить подкрепление.

В случае если российские бойцы полностью окружат формирования армии Украины, то получится один из крупнейших «котлов» за все время проведения СВО. Сейчас ВСУ отступают из поселка Дачное — последнего рубежа обороны противника в Волновахском районе.