Капремонт детсада школы № 5 в Королеве выполнен на 37%

Капитальный ремонт детского сада школы № 5 в Королеве завершен на 37%. Работы охватывают сразу несколько направлений — от кровли до инженерных сетей.

Кровлю полностью обновили. На первом этаже продолжается демонтаж старого покрытия, идут отделочные работы — шпаклевка, местами штукатурка — и параллельно уборка строительного мусора. На объекте сегодня трудятся около десяти человек.

Строители демонтировали электрощитовые для установки новых, а также согласовали с сетевыми организациями обновление водопровода. Это позволит не только привести коммуникации в порядок, но и избежать аварийных ситуаций в будущем.

«Сейчас все силы брошены на установку и подводку системы отопления. Это ключевой этап: без тепла в холодное время отделочные работы будут испорчены. Поэтому теплый контур для нас сейчас в приоритете», — сказал производитель работ Владислав Харитонов.

По его словам, параллельно ведется подготовка помещений под чистовую отделку. Специалисты выравнивают стены, заделывают стыки и готовят основания под финишные покрытия.

До конца года на объекте планируют выйти на итоговую отделку помещений. После завершения всех работ детский сад сможет принять воспитанников в обновленных группах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.