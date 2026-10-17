Не спасла и велодорожка: КамАЗ сбил девушку на электросамокате в центре Москвы
Фото - © Telegram-канал 112
Днем 17 октября в центре Москвы на Малой Дмитровке произошло ДТП с участием КамАЗа и девушки на электросамокате. Самосвал не заметил горожанку и сбил ее при повороте, момент происшествия попал на видео, сообщает «112».
На опубликованных кадрах видно, что электросамокатчица двигалась параллельно грузовику по специальной выделенной полосе для велосипедистов. На повороте водитель грузовика не убедился в безопасности маневра, в результате чего сбил девушку и остановился.
Судя по кадрам, КамАЗ проехал по пострадавшей задними колесами. Очевидцы вызвали скорую помощь.
В итоге пострадавшую госпитализировали с множеством травм. В настоящее время медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье пациентке, а сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии.
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