Не спасла и велодорожка: КамАЗ сбил девушку на электросамокате в центре Москвы

Днем 17 октября в центре Москвы на Малой Дмитровке произошло ДТП с участием КамАЗа и девушки на электросамокате. Самосвал не заметил горожанку и сбил ее при повороте, момент происшествия попал на видео, сообщает «112» .

На опубликованных кадрах видно, что электросамокатчица двигалась параллельно грузовику по специальной выделенной полосе для велосипедистов. На повороте водитель грузовика не убедился в безопасности маневра, в результате чего сбил девушку и остановился.

Судя по кадрам, КамАЗ проехал по пострадавшей задними колесами. Очевидцы вызвали скорую помощь.

В итоге пострадавшую госпитализировали с множеством травм. В настоящее время медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье пациентке, а сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.