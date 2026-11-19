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ВС РФ нанесли удары по электроподстанциям, порту и сухогрузу на Украине

Ночью ВС РФ нанесли удары беспилотниками по Украине. Поражены объекты энергетики, портовой инфраструктуры, морские суда, которые использовали в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Одесской области поражены электроподстанции «Каролино» в населенном пункте Каролино-Бугаз и ПС-110 в Белгороде-Днестровском. Они распределяли энергию для портовой инфраструктуры и логистических центров.

В порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры, где хранились горюче-смазочные материалы. Удару подверглось морское судно, доставлявшее в Одессу грузы для украинской армии.

Также поражена электроподстанция «Сумы Северная» в Сумах. Она распределяла электроэнергию для предприятий военной промышленности Украины и логистических центров в городе.

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