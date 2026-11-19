ВС РФ нанесли удары по электроподстанциям, порту и сухогрузу на Украине
Фото - © Андрей Казаков/РИА Новости
Ночью ВС РФ нанесли удары беспилотниками по Украине. Поражены объекты энергетики, портовой инфраструктуры, морские суда, которые использовали в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В Одесской области поражены электроподстанции «Каролино» в населенном пункте Каролино-Бугаз и ПС-110 в Белгороде-Днестровском. Они распределяли энергию для портовой инфраструктуры и логистических центров.
В порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры, где хранились горюче-смазочные материалы. Удару подверглось морское судно, доставлявшее в Одессу грузы для украинской армии.
Также поражена электроподстанция «Сумы Северная» в Сумах. Она распределяла электроэнергию для предприятий военной промышленности Украины и логистических центров в городе.
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