ВС РФ нанесли массированный удар «Калибрами» по газовым месторождениям Украины

сегодня в 14:33

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по украинским газовым месторождениям с помощью отечественных крылатых ракет «Калибр» и дронов-камикадзе, сообщает Mash .

Основные точки поражения зафиксированы в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил, что целями стали газовые месторождения, относящиеся к Глинско-Солоховскому нефтегазоносному району, а также Яблунивский газопромысел близ Лохвицы, который обеспечивал добычу 6,2 млн куб. м газа.

В результате ракетных ударов начались перебои в работе предприятий «Нафтогаза».

Также ВС РФ применили дроны-камикадзе «Герань» по украинским целям, предположительно, нефтебазам в Харькове. Согласно данным украинских СМИ, общее количество выпущенных дронов составило около 30 единиц.

После ракетных ударов министр энергетики Украины Герман Глущенко объявил о новых экстренных отключениях электроэнергии.

Ранее украинские издания сообщали, что ВС РФ провели масштабный ракетный обстрел Украины. По словам Глущенко, российские ракеты поразили объекты газовой инфраструктуры страны.