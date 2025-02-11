«Страна.ua»: Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине

сегодня в 08:19

ВС РФ провели масштабный ракетный обстрел Украины. Удары были нанесены по Николаевской и Днепропетровской областям, сообщает «Царьград» .

Украинское издание «Страна.ua» написало, что крылатые ракеты российские военные запустили в направлении северных районов страны, в частности, по Николаевской и Днепропетровской областям.

Кроме того, траектория полета ракет направлена на Александрию, Светловодск и Кременчуг. Есть и другие направления для ударов.

Ранее в Винницкой области на западе Украины прогремели взрывы. Их слышали и в районе города Сумы.