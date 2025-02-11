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Украина подтвердила массированный ракетный удар по своей газовой инфраструктуре

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что по газовой инфраструктуре страны нанесен массированный ракетный удар. Из-за него на Украине вводились экстренные отключения света, сообщает «Страна.ua» .

По словам главы украинского Минэнергетики, ракетные обстрелы начались ночью и продолжились утром. Для минимизации последствий удара «срочно применяются» экстренные отключения электричества по всей стране, указал Галущенко.

«Происходит очередная атака на энергосистему Украины», — написал министр.

Украинские СМИ сообщали, что утром взрывы были слышны в Полтаве, Харьковская область также подверглась массированной беспилотников. Бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявлял, что ракеты атаковали газовые месторождения в Полтавской области.