Украина подтвердила массированный ракетный удар по своей газовой инфраструктуре
Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что по газовой инфраструктуре страны нанесен массированный ракетный удар. Из-за него на Украине вводились экстренные отключения света, сообщает «Страна.ua».
По словам главы украинского Минэнергетики, ракетные обстрелы начались ночью и продолжились утром. Для минимизации последствий удара «срочно применяются» экстренные отключения электричества по всей стране, указал Галущенко.
«Происходит очередная атака на энергосистему Украины», — написал министр.
Украинские СМИ сообщали, что утром взрывы были слышны в Полтаве, Харьковская область также подверглась массированной беспилотников. Бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявлял, что ракеты атаковали газовые месторождения в Полтавской области.