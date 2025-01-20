Советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России, военный эксперт Иван Соловьев заявил, что на Западе уже поняли, что пришло время менять риторику в отношении специальной военной операции: за несколько лет представляющие себя как миротворцев европейские дипломаты превратились в военных стратегах, сообщает Общественное Телевидение России .

«Деньги шли на финансирование Украины, не только на оружие, но и финансирование их чиновников, на финансирование пенсий, каких-то проектов, которые по Украине в очень большом количестве реализовывались. Поэтому все это делалось в ущерб собственным гражданам в очень многих странах», — подчеркнул эксперт.

По его словам, агрессивная западная политика по отношению к РФ дико смотрится не только на международном уровне, но и в глазах граждан этих стран.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, согласно которому Россия в результате мира с Украиной сохранит все освобожденные территории, и это ясно осознают в американском правительстве.