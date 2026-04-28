Врач скорой помощи из Подмосковья превратила материнскую заботу в 50 т помощи фронту

28 апреля в России отмечается День работника скорой помощи. С профессиональным праздником поздравляют врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, водителей – всех работников скорой помощи. Лариса Альбицкая — врач скорой, со стажем более 40 лет. Её личная инициатива, выросшая из желания помочь сыну – участнику СВО – превратилась в проект «Ложка за маму». За счет ресурсной поддержки «Единой России» он вырос в масштабное движение солидарности, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Всё началось с материнской тревоги, когда в 2022 году в зону специальной военной операции отправился сын Ларисы. «Я поняла: там каждый боец — это чей-то ребёнок. Независимо от возраста, они все наши сыновья», — рассказалаЛариса.

Так родился проект «Ложка за маму» – производство сухпайков для военнослужащих. Для освоения технологии бережной дегидратации продуктов понадобилось пройти обучение в Томске.

Теперь на собственной кухне и в оборудованных помещениях женщина сама варит продукты, измельчает их и сушит в профессиональных дегидраторах. Каждый пакет – ручная работа и контроль качества.

Лариса трудится в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии Миннауки России, где ежедневно сталкивается с человеческой болью, острым стрессом и необходимостью принимать решения за доли секунды. Именно этот профессиональный опыт, по ее признанию, научил её не просто «собирать коробки», а готовить рационы, которые действительно работают в экстремальных условиях.

Чтобы наладить системную помощь, Лариса обратилась в местное отделение «Единой России» в Солнечногорске.

«Многократный опыт обращения в общественную приёмную партии показал: здесь действительно слышат и помогают действовать – не на словах, а на деле. Совместная работа с активистами «Единой России» позволила масштабировать проект, привлечь новых добровольцев и выстроить прозрачную цепочку доставки. Я увидела действительно работающую структуру. И решила сама вступить в партию», — поделилась Лариса.

Представители «Единой России» оказывают поддержку в координации с командованием частей, поиске оборудования и организации сборов, делая инициативу «Ложка за маму» по-настоящему народной. Общий объём переданной гуманитарной помощи уже превысил 50 тонн.

На своём автомобиле врач постоянно выезжает в зону СВО, посещает мобильные госпитали. Бойцы быстро окрестили её «Мама Лариса», и это имя закрепилось как знак доверия. Она привозит на передовую не только медикаменты и снаряжение, но и то, что нельзя купить в магазине: обнимает, выслушивает, находит нужные слова, когда тишина в окопах давит сильнее выстрелов.

Параллельно женщина руководит местным отделением Всероссийского общества инвалидов, помогая адаптироваться к гражданской жизни раненым бойцам и их семьям. В планах – открытие дополнительного пункта заготовки, запуск программы психологической поддержки для родственников военнослужащих и продолжение личных выездов в госпитали.

Лариса Альбицкая за свою деятельность отмечена рядом наград: среди них медаль «За содействие в СВО», благодарности от командования воинских частей и руководства Подмосковья.

«Привезти что-то вкусное, родное, обнять, сказать, что их ждут дома – это не просто волонтёрство. Это обязанность матери. И «Единая Россия» даёт для этого надёжную площадку, ресурсы и команду единомышленников», — сказала Лариса.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.