Воскресенск передал гуманитарную помощь бойцам СВО

Партия гуманитарной помощи 24 апреля была передана в городском округе Воскресенск представителям 123-й бригады «Самарканда» для отправки в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав груза вошли рюкзаки и спальные мешки, термобелье и теплая одежда, медикаменты и перевязочные материалы, средства личной гигиены, продукты длительного хранения и расходные материалы. В ближайшее время представители бригады доставят помощь военнослужащим в зону СВО.

Особое место в посылках заняли теплые вещи, связанные жителями округа в рамках акции «Тепло для героя». Организаторы отмечают, что такие изделия стали символом поддержки и участия жителей в судьбе бойцов.

«Сегодня, как никогда, важно быть едиными. Наши бойцы на передовой защищают страну, наши семьи и будущее России. И наш долг — поддержать их всем, чем можем. Каждая отправленная коробка, каждая связанная пара носков — это знак того, что за спиной у солдат стоит вся страна. Мы своих не бросаем. Победа куется не только на фронте, но и в тылу — общими усилиями, верой и сплоченностью», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.