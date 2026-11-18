Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — обеспечить не только реабилитацию и лечение, но и психологическую поддержку бойцам специальной военной операции.

«Нашим защитникам и их семьям важно чувствовать, что они не остаются один на один со своими трудностями. После возвращения с передовой бойцам бывает непросто привыкнуть к мирной жизни. Поэтому наша задача — обеспечить не только лечение и реабилитацию, но и доступную, своевременную психологическую помощь», — написал Воробьев в своем канале в мессенджере МАКС.

Этому и был посвящен первый в Подмосковье форум специалистов психологической помощи участникам СВО и их семьям. Мероприятие посетили около 300 психологов, врачей, соцкоординаторов фонда «Защитники Отечества» и ученых. Участники обсудили современные методики и обменялись опытом работы с защитниками и их близкими.

«О том, насколько важна такая поддержка, говорили и сами военнослужащие. Среди них — боец с позывным Тихий, за плечами которого четыре контракта и ранение. Возвращение к мирной жизни после опасности на передовой требует времени и сил. В этот период особенно важна своевременная психологическая помощь», — отметил губернатор.

Особые слова благодарности Воробьев выразил психологам, среди которых была педагог-психолог Детского центра имени Л. М. Рошаля Анна Имподистова. Она помогает детям и раненым бойцам. Глава региона вручил ей и психологу Оксане Каюмовой ордена Преподобного Сергия Радонежского. Наградами отметили и других специалистов, а добровольцам подразделения БАРС вручили медали «За храбрость» II степени.

Воробьев напомнил, что в Московской области работает целая система психологической помощи: 135 специалистов мобильных бригад, 50 специализированных кабинетов в больницах и 31 муниципальный центр. Например, в «Ясенках» и центре имени Мещерякова бойцы могут проходить реабилитацию вместе с родными. Действует и служба экстренного реагирования при ЧС.

«Спасибо всем, кто занимается этой непростой и такой нужной работой. За профессионализм, чуткость и умение найти нужные слова в самые тяжелые моменты. Для нас важно, чтобы каждый, кому нужна помощь, знал, куда обратиться, и обязательно получил поддержку», — заключил глава региона.

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