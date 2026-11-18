Турнир организовали в рамках проекта «Инженерная среда: старт инноваций». Он объединил молодежь, педагогов, представителей образовательных организаций, вузов и общественных объединений.

Участники продемонстрировали свои навыки и познакомились с современными технологиями, востребованными в разных сферах. Ребята попробовали пилотировать беспилотники на симуляторах, освоить визуальное управление и FPV-пилотирование — управление с видом от первого лица. В программу также вошли программирование и 3D-моделирование.

Такие занятия направлены на развитие инженерного мышления, цифровой грамотности, навыков программирования и командной работы. Взаимодействие образовательных организаций, вузов и общественных объединений помогает поддерживать техническое творчество и профессиональное становление молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.