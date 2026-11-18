Жители Долгопрудного 18 ноября отметили день рождения Деда Мороза в Центральном парке Победы. Для гостей подготовили спортивную и игровую программы, мастер-классы и музыкальные развлечения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главным событием праздника в Центральном парке Победы стало появление Деда Мороза. Дети и взрослые могли сфотографироваться со сказочным именинником и загадать желания.

Традиция отмечать день рождения Деда Мороза появилась в 2005 году в Великом Устюге, на родине зимнего волшебника. Дату 18 ноября выбрали потому, что в это время там обычно наступают первые настоящие морозы и начинается зима.

Скоро в Долгопрудном установят нарядные елки и ящики почты Деда Мороза. Письма будут принимать в парках и других местах города. Информацию о размещении почтовых ящиков опубликуют дополнительно.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.