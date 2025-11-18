Воробьев: в санатории Солнечногорска в год проходят реабилитацию 5-6 тыс человек

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во вторник приехал навестить героев СВО и пообщаться с медиками в санатории «Солнечногорский».

«Здесь каждый год проходят реабилитацию 5–6 тыс. человек, в том числе военнослужащие и их семьи. В санатории работают 35 врачей и 72 медсестры: лечат все — от заболеваний сердечно-сосудистой системы до проблем с опорно-двигательным аппаратом», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в «Солнечногорском» есть все необходимое оборудование. Но главное — не только лечение, но и атмосфера: лес, чистый воздух, бассейн, тренажерные залы.

«Спасибо медикам за терпение и профессионализм, а нашим героям — за мужество и смелось. Мы рядом и будем делать все, чтобы каждый, кто вернулся с фронта, чувствовал нашу поддержку», — добавил Воробьев.

