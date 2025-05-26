Воробьев: в Подмосковье разворачивают программу цифровизации поддержки семей бойцов СВО

В Московской области приступили к переводу мероприятий по поддержке семей участников СВО в цифровой формат, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Обращаю внимание, что мы разворачиваем большую программу, федеральную программу, в рамках эксперимента по цифровизации», — сказал губернатор во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципальных образований.

Глава региона уточнил, что исполнение программы поможет правительству лучше понимать, с какими проблемами сталкиваются семьи участников СВО, а также эффективнее помогать их решать. В этих мероприятиях примут участие Фонд «Защитники Отечества», волонтеры и МФЦ.

Ранее Воробьев сообщал, что в Подмосковье действует 32 региональные меры поддержки участникам СВО. Это и денежные выплаты, и помощь детям бойцов, и газификация, и бесплатное зубное протезирование.

«Необходимо разрабатывать дополнительные меры, которые помогут ветеранам легче адаптироваться, обеспечить защиту их социальных интересов», — подчеркнул глава Подмосковья.