Воробьев: поддержка бойцов СВО — одна из важных задач в работе для Подмосковья

Московская область стала одним из пилотных регионов страны для реализации программы «Время Героев». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале заявил, что поддержка участников СВО и их семей остается одним из главных направлений в работе местной власти.

На прошедшем XXII партийном съезде «Единой России», возглавляемом президентом Владимиром Путиным, обсуждались ключевые вызовы современности. Особое внимание было уделено вопросам интеграции новых территорий, а также комплексным мерам поддержки ветеранов боевых действий и действующих участников специальной военной операции.

Воробьев рассказал, что это направление и для Подмосковья остается одним из приоритетных в работе.

«Для Подмосковья одним из главных направлений работы остаётся поддержка участников СВО и их семей. Мы стали одним из пилотных регионов для программы „Время Героев“. Один из участников СВО уже работает у нас в правительстве. Эту программу мы продолжим. Уже сейчас формируется второй поток», — рассказал Воробьев.

Также в ближайшие годы в Подмосковье обновят образовательную инфраструктуру региона — запланирована масштабная реконструкция 42 дошкольных учреждений и 56 школ. Это стало возможным благодаря пролонгации федеральной программы капитального ремонта образовательных учреждений до 2031 года — одной из важнейших партийных инициатив, поддержанных главой государства.

По словам Воробьева, объединив усилия, компетентные специалисты смогут достичь всех намеченных целей. Совместная работа направлена на процветание как Московской области, так и России в целом, на повышение качества жизни каждого жителя региона.