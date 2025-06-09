Воробьев поблагодарил власти округов и волонтеров за помощь семьям бойцов СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов поблагодарил власти округов и волонтеров за помощь семьям участников СВО.

Глава региона выразил благодарность коллегам в городских округах, главам, командам, волонтерам, которые сопровождают семьи ребят, находящихся на передовой. Отдельно он упомянул Воскресенск, Ленинский горокруг, Красногорск, Подольск, Чехов, Наро-Фоминск, Раменский, Люберцы, Коломна, Щелково.

«Я могу список этот продолжать, но в последнее время все те обращения, которые мы получали и здесь, общаясь с семьями, и, что называется, на земле, в центрах реабилитации, в госпиталях, нам очень важно находить решение», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работу по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.