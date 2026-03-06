Воробьев поблагодарил соцкоординаторов госфонда за поддержку ветеранов СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с социальными координаторами госфонда «Защитники Отечества» и поблагодарил их за поддержку ветеранов СВО и их семей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Всего в регионе сейчас 91 соцкоординатор, они работают в каждом муниципалитете. Губернатор в ходе встречи также поздравил всех сотрудниц фонда с наступающим Международным женским днем.

«Хочу сказать вам слова благодарности за вашу работу, заботу, вовлеченность во все то, что нужно сегодня семьям, детям, близким наших защитников. Работа соцкоординаторов очень важна. Я хочу пожелать, чтобы источник вашей энергии, направленной на добрые дела, не иссякал. Знаю, что у каждой из присутствующих здесь своя личная история, связанная с СВО. У кого-то или сын, или муж, или близкий человек защищает Родину или только вернулся с передовой, кто-то занимается гуманитарной миссией. Поэтому в вашем лице я хочу сказать самые добрые слова всем нашим соцкоординаторам, волонтерам. Часто именно девушки, женщины, вовлечены в эту работу», — заявил Воробьев.

Социальные координаторы — это специалисты, которые персонально сопровождают ветеранов спецоперации, родственников и семьи бойцов и оказывают им всестороннюю поддержку, помогая решать многие вопросы. В пятницу на встречу с губернатором приехали специалисты из Наро-Фоминска, Орехово-Зуева, Люберец, Павловского Посада, Раменского и Волоколамского округов.

У каждой своя личная история, связанная с СВО. Как отметили соцкоординаторы, работают они здесь по зову сердца — к каждому вопросу подходят с любовью, никогда не отказывают в помощи, стараются найти решения в самых нестандартных ситуациях.

