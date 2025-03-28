Воробьев поблагодарил главу Подольска и жителей за помощь участникам СВО

На встрече с главой городского округа Подольск Григорием Артамоновым губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил его и жителей г. о. за помощь участникам спецоперации и их семьям. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В горокруге Подольск осуществляют деятельность волонтеры, общественные организации. Они помогают солдатам ВС РФ, передают в зону СВО необходимые предметы, сказал губернатор Подмосковья.

«Хочу сказать спасибо вам и всем, кто вовлечен в эту важную работу», — отметил Воробьев.

По его словам, к этому привлечены все — и дети, и старшее поколение. Губернатор Подмосковья поблагодарил жителей всех возрастов.