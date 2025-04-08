Воробьев: около 6 тысяч человек примут участие в программе «Герои Подмосковья»

«„Время героев“ — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для участников СВО дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, необходимые для построения успешной карьеры в мирной жизни. Для участия необходимо российское гражданство и наличие высшего образования.

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Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля. Обучение по программе профпереподготовки начнется 15 сентября 2025 года и продлится ровно год — до 15 сентября 2026 года.