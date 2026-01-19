Воробьев: надо адаптировать подъезды и жилье под нужды ветеранов СВО с ранениями
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить работу по созданию доступной среды для ветеранов СВО, получивших серьезные ранения.
«Что еще постоянно должно быть в фокусе нашего внимания — это все, что касается реабилитации, возвращения бойцов в мирную жизнь. У нас 1,5 тыс. ветеранов получили серьезные ранения, 453 человека пользуются колясками. Прошу глав совместно с госфондом („Защитники Отечества“ — ред.) и ассоциацией ветеранов делать все необходимое, чтобы квартиры, дома, подъезды, где живут наши герои, отвечали стандартам доступной среды. Мы касались этого вопроса. <…> Докладывали, что у нас есть хорошая динамика», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он отметил городские округа, где наблюдается лучшая практика по замене жилых помещений для ветеранов СВО: Пушкинский, Наро-Фоминский, Коломна, Серпухов, Люберцы, Шатура.
«Это значит, что не только на региональном уровне, но и „на земле“ мы являемся продолжением этого очень важного направления работы», — добавил губернатор.
