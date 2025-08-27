Воробьев: курсы по БПЛА запустили в центре спецподготовки «Визять» в Балашихе
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что курсы операторов БПЛА запустили в центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе. Такой запрос поступил от бойцов, находящихся в зоне СВО.
Андрей Воробьев и журналист Владимир Соловьев поговорили с инструкторами, которые готовят операторов БПЛА. Власти Подмосковья сделали все необходимое, что удовлетворить запрос бойцов.
«Теперь за месяц интенсивной подготовки ребята осваивают полный цикл: теория, полеты на симуляторах, сборка и ремонт квадрокоптеров, работа в поле, радиообмен, маскировка. На выходе — свидетельство гособразца и военно-учетная специальность», — написал Воробьев в Telegram-канале.
Учеба проходит в маленьких группах по 10-15 человек. Лекции проводят инструкторы с большим опытом, в том числе те, кто служил в специальных подразделениях. Каждому ученику уделяют много внимания и дают возможность попрактиковаться.
С первого дня обучения человек подписывает контракт с министерством обороны РФ. Ему сразу начинают выплачивать деньги.
«В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.
В центре «Витязь» не только проводится отбор. Там оформляют документы, организовывают медицинскую комиссию, помогают подготовиться и оказывают поддержку.
В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.