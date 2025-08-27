сегодня в 12:07

Воробьев: курсы по БПЛА запустили в центре спецподготовки «Визять» в Балашихе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что курсы операторов БПЛА запустили в центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе . Такой запрос поступил от бойцов, находящихся в зоне СВО.

Андрей Воробьев и журналист Владимир Соловьев поговорили с инструкторами, которые готовят операторов БПЛА. Власти Подмосковья сделали все необходимое, что удовлетворить запрос бойцов.

«Теперь за месяц интенсивной подготовки ребята осваивают полный цикл: теория, полеты на симуляторах, сборка и ремонт квадрокоптеров, работа в поле, радиообмен, маскировка. На выходе — свидетельство гособразца и военно-учетная специальность», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Учеба проходит в маленьких группах по 10-15 человек. Лекции проводят инструкторы с большим опытом, в том числе те, кто служил в специальных подразделениях. Каждому ученику уделяют много внимания и дают возможность попрактиковаться.

С первого дня обучения человек подписывает контракт с министерством обороны РФ. Ему сразу начинают выплачивать деньги.

«В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

В центре «Витязь» не только проводится отбор. Там оформляют документы, организовывают медицинскую комиссию, помогают подготовиться и оказывают поддержку.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.