Воробьев: «краповые береты» работают в центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высоко оценил работу «краповых беретов», которые трудятся в центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе. Они помогают контрактникам на первоначальном этапе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Это очень подготовленное боевое подразделение. И Сергей Иванович Лысюк, наша легенда спецназа, и другие специалисты задействованы в этой работе, чтобы ребята могли получить не только базовые навыки, но и более глубокие знания. Например, это все, что касается беспилотников — для них организованы 30-дневные курсы, которые помогают освоиться, получить учетную специальность. Такой запрос был и от командиров, и от самих бойцов. Наша задача заключалась в том, чтобы все профессионально организовать», — сказал губернатор.

Воробьев посетил комплекс вместе с телеведущим Владимиром Соловьевым. Они пообщались с инструкторами и кандидатами на службу по контракту.

Центр по подготовке операторов БПЛА

«Витязь» открыт на базе пункта отбора на военную службу по контракту, который появился в апреле 2023 года. Центр объединяет в одном месте все этапы оформления контракта с Минобороны и начальную подготовку бойцов. Ей занимаются инструкторы и ветераны спецназа «Витязь». Через центр проходят все, кто заключил контракт в Подмосковье. Здесь же с декабря 2024 года сформирован учебный центр по подготовке операторов БПЛА.

За 30 дней боец, обучающийся управлению беспилотниками, получает все необходимые знания, которые затем применяет в зоне СВО. Преимущественно здесь обучается молодежь от 20 до 35 лет.

Программа в центре «Витязь» включает также тактическую, огневую и инженерную подготовку, основы боевого взаимодействия и оказания первой медицинской помощи. Ее ведут 18 инструкторов. Курирует эту работу Герой России, почетный житель Московской области и Балашихи, президент Ассоциации «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк.

«Стараемся дать ребятам самое главное — безопасное обращение с оружием, знания тактической медицины, чтобы умели наложить жгут и повязку, навыки эвакуации. Большое внимание также уделяем БПЛА — сейчас это одна из главных задач. Будем также организовывать штурмовую полосу, почти как в спецназе», — сказал Лысюк.

Выгода для контрактников в центре «Витязь»

В центре «Витязь» ребята, решившие заключить контракт, находятся 3–5 дней, их обеспечивают всем необходимым. Они проходят медицинскую комиссию, им оказывают юридическую помощь, открывают банковский счет, знакомят с мерами социальной поддержки. Все время, пока идет обучение, бойцы уже получают выплаты. Также здесь есть День открытых дверей. Каждую субботу центр может посетить любой желающий.

Заключившие контракт в Балашихе, могут рассчитывать на самую высокую единовременную выплату по стране — 3 млн рублей (2,6 млн рублей от Московской области и 400 тыс. рублей от Минобороны). В целом же за первый год службы вместе с ежемесячной зарплатой бойцы получают минимум 5,5 млн рублей.

Подробности можно узнать на контрактмо.рф. Записаться на военную службу можно через «Госуслуги». Также работает горячая линия: +7 (495) 990-77-77.

«Я был в именных полках Московской области, где все мне говорили: забота, которая идет от региона, просто феноменальная. Это чувствуют и семьи ребят — они получают льготы, всестороннюю помощь. Для бойцов очень важно, что Подмосковье заботится об их родных. Воевать проще, когда дома все в порядке», — сказал Соловьев.

Воробьев отметил, что командиры помогают властям сориентироваться, говорят, что сейчас больше всего нужно — вооружение или какие-то специальные технические средства.

«Мы всегда друг друга дополняем, чтобы поставлять на передовую самое необходимое, важное для выполнения боевых задач. А что касается гуманитарной помощи, то уделяем внимание всем семьям наших ребят», — сказал губернатор.

Гуманитарная помощь

Центр «Витязь» отправил на передовую очередную фуру. В ней — ударные, разведывательные, транспортные дроны, квадроциклы, внедорожники, эвакуационная техника, средства связи, а также вещи, которые собрали жители Подмосковья.

«На протяжении последних двух лет, как минимум раз в две недели, мы отправляем такие грузы. Все, что в них находится, имеет разное назначение. Сейчас наступает межсезонье, поэтому есть запросы, например, на предмет одежды, амуниции. Про дроны мы уже говорили — и FPV, и „Мавиков“ много не бывает. Техника, которая эвакуирует ребят, тоже очень востребована», — сказал Воробьев.

Также в Подмосковье с 2022 года действует проект «Доброе дело», который инициировали учащиеся региона. Школьники делают маскировочные сети, окопные свечи, пишут письма, отправляют рисунки и многое другое. Инициатива продолжает реализовываться в разных школах и находит поддержку.