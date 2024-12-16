Воробьев: индивидуальные решения принимаются по поддержке семей участников СВО

Родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что льготы, решения, которые приняли по детским кружкам, освобождение от транспортного налога — это все системные решения. Есть и индивидуальные, и задача властей вместе с общественниками и волонтерами — сопровождать тех, кто столкнулся с той или иной сложностью.

Воробьев отметил, что второй год дети участников СВО отдыхают в летнем лагере в Литвинове. Там их посещают ветераны из Кубинки, они проводят с детьми различные мероприятия.