Воробьев доложил Путину о поддержке участников СВО и их семей в Подмосковье

В Подмосковье уделяют особое внимание участникам СВО и их семьям. Регион плотно работает с фондом «Защитники Отечества», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы максимально стараемся оказывать услуги проактивно. Фонд „Защитники Отечества“ теперь есть в каждом МФЦ, а их у нас 223. Эта сеть МФЦ есть в каждом городе, большом и малом», — сказал Воробьев.

В окнах госфонда «Защитники Отечества» в МФЦ отвечают на необходимые вопросы и предоставляют услуги — от выплат до секций, питания и прочих очень важных вещей. Всего 17 услуг.

В Подмосковье работают три центра, которые помогают бойцам с реабилитацией: «Ясенки» в Подольске, протэкс-центр в Коломне и центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде

В Подмосковье реализуются кадровые программы. Благодаря им бойцы СВО могут попробовать себя на государственной и муниципальной службе.

«„Время героев“ — это проект, который на федеральном уровне, „Герои Подмосковья“ — это то, что мы делаем на региональном вместе с президентской РАНХиГС, академией. Там ребята обучаются и получают специальность. Некоторые из них уже находятся в муниципальной, региональной власти», — уточнил губернатор.

В Подмосковье 80 соцкоординаторов, которые работают с семьями бойцов СВО и с самими героями и сопровождают их до полного решения вопросов. Особенно серьезная нагрузка приходится тогда, когда человек реабилитируется после операции или есть сложности определенные.

«Но этот институт себя зарекомендовал, он есть. У нас в фонд „Защитники Отечества“ обратилось 35 тыс. человек за это время. Это много», — сказал губернатор.

