Воробьев: 11 программ реабилитации для бойцов СВО работают в «Ясенках»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в центре «Ясенки» в Подольске работают 11 специализированных программ для реабилитации бойцов СВО: от физической терапии до психологической поддержки.

«Также реализуем здесь такие уникальные проекты, как „Школа ходьбы на протезе“ — восстановление до и после протезирования, „Активная коляска“ — обучение навыкам пользования кресло-коляской, биорезонансная терапия (БРТ), которая помогает справиться с болевыми и тревожными синдромами. Все под контролем врачей, кинезиологов и психологов», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что более 1000 бойцов прошли реабилитацию во флагманских центрах региона. Также в Подмосковье работают «Протэкс-Центр» в Коломне и Национальный центр им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде.

Что касается «Протэкс-Центра», — это уникальное учреждение полного цикла. Более 30 лет компания производит протезы из современных материалов с «умной» прошивкой. Каждый этап — от замера до адаптации — проходит в одном месте.

«Протез делают индивидуально: сначала лечебно-тренировочный, а уже после тестов и настройки выпускают сам протез. За 14 дней боец проходит полный курс: протезирование, ЛФК, массаж, физиотерапию и бытовую адаптацию», — добавил глава региона.

Центр им. А. И. Мещерякова является единственным в России, где бесплатно проходят реабилитацию бойцы с потерей зрения или слуха. Здесь акцент делают на социальную реабилитацию.

«Участники осваивают новые профессии: оператор колл-центра, мастер цифровой обработки, сборщик жгутов, столяр, эксперт по доступной среде. Есть обучение передвижению с белой тростью, жестовому языку и „слепому набору“ на компьютере. Всего обучают по 11 специальностям», — рассказал губернатор.

Записаться на реабилитацию можно на региональном портале госуслуг. Все услуги — бесплатные.

«Для наших парней это не просто медицинская помощь, а возможность вернуться к полноценной жизни», — заключил Воробьев.