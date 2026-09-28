Волонтеры в Рузском округе помогли матери участника спецоперации с дровами

Волонтеры группы «Никто, кроме нас» помогли матери участника спецоперации в поселке Брикет: заготовили дрова и навели порядок на участке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Группа «Никто, кроме нас» из поселка Брикет Рузского муниципального округа продолжает помогать семьям участников специальной военной операции. На этот раз добровольцы рубили и пилили дрова для матери бойца с позывным «Гусь», а также привели в порядок ее участок.

Руководитель группы Елена Мусорева считает, что поддержка семей должна быть всесторонней. Пока боец находится на передовой, волонтеры могут взять на себя часть бытовых забот его близких, в том числе помочь с ремонтом или доставкой продуктов.

«Когда семьи защитников сталкиваются с бытовыми трудностями, именно волонтеры первыми приходят на помощь: помогают по хозяйству, доставляют продукты, решают срочные вопросы, а главное — дарят внимание и поддержку», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил, что депутатский корпус продолжит поддерживать волонтерские объединения, помогать им взаимодействовать с социальными службами и предоставлять необходимые ресурсы. Он поблагодарил жителей за отзывчивость.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.