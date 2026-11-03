Волонтеры Люберец отправили продукты и медикаменты в зону спецоперации

Груз предназначен военнослужащим штурмовых подразделений 13-го танкового полка и Ямпольского полка Кантемировской дивизии. Волонтеры отправили продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и одежду.

Бойцам передали 52 килограмма тушенки, 30 пар носков, 30 плиток шоколада, медицинские костюмы, подгузники, пеленки, шампунь, перчатки и перевязочные материалы. Дополнительно волонтеры передадут подразделениям автомобильные покрышки и матрасы.

«За каждой такой отправкой стоит большая работа неравнодушных людей. Кто-то помогает продуктами, кто-то приобретает медикаменты или необходимые вещи, кто-то занимается сортировкой и подготовкой груза. Важно, что все включаются по мере своих возможностей. Для бойцов на передовой такая поддержка — это не просто посылка, а знак того, что дома о них помнят и ждут», — отметил член местного штаба «Молодой Гвардии Единой России» Игорь Сальников.

Сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции в городском округе Люберцы ведется постоянно. Присоединиться к нему могут все желающие.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.