Волонтеры из Лосино-Петровсого доставили гуманитарную помощь на передовую СВО

Волонтеры объединения «Тыл Добра» имени Евгения Николаева вновь доставили гуманитарную помощь из Лосино-Петровского округа на передовую СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Свыше тонны самого необходимого передано штурмовым батальонам на Покровском направлении в ДНР.

Большая часть доставленного груза была собрана в пункте, который добровольцы развернули во время празднования Дня города Лосино-Петровский в начале этого месяца. Спасибо каждому, кто не остался в стороне.

Волонтеры привезли продукты, готовые обеды весом порядка 200 кг, технику, портативные аккумуляторы, антидроновые одеяла, маскировочные сети и многое другое. В объединении сами напечатали на 3D-принтерах особенно нужные на фронте системы сброса боеприпасов для квадрокоптеров, и также передали их.

«Это очередная поездка в зону СВО, которую наши ребята совершают. Мы везем много всего: элементы маскировки, технику, медикаменты и еду. Больше всего бойцы радуются домашним пирогам, вкус которых придает им сил и напоминает, ради чего они сражаются. В этот раз в пути произошла поломка автомобиля и команда водителей (Павел Астраханцев, Владимир Высоцкий и Анатолий Пчелкин) прямо на трассе заменила механическую коробку передач», — сказала организатор волонтерского объединения «Тыл Добра» им. Евгения Николаева Ольга Смирнова.

Волонтеры объединения — люди с огромным сердцем, которые регулярно ездят в зону проведения СВО, рискуя собой, чтобы поддержать защитников. Кроме того, они выручают ребят не только из Лосино-Петровского округа. Обратиться может участник СВО из любого региона.

Сделать свой вклад в победу и принести помощь в «Тыл Добра» им. Евгения Николаева можно ежедневно с 11:00 до 21:00 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Петровский бульвар, д. 11 (вход со двора).

