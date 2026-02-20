Волонтеры из Балашихи доставили гуманитарную помощь бойцам СВО на фронт

Партия гуманитарной помощи, собранная жителями Балашихи и фондом «Защита», была доставлена бойцам СВО в Луганск, Донецк и Херсон, сообщает пресс-служба фонда поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта «Защита».

Волонтеры из Балашихи передали бойцам СВО гуманитарную помощь, включающую продукты питания, медикаменты и корм для животных. Груз был доставлен в несколько городов, среди которых Луганск, Донецк и Херсон, а также бойцам 83-го полка. Сбор помощи организовал городской фонд поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта «Защита» при участии местных жителей и председателя правления Сергея Чуракова.

Исполнительный директор фонда Ирина Митюрина сообщила, что волонтеры уже возвращаются домой, посетив все запланированные пункты и передав необходимые вещи адресатам. Особое внимание уделили помощи животным, оставшимся без хозяев в Курской и Белгородской областях, а также на линии боевого соприкосновения. По просьбам бойцов на фронт отправили корм и ветеринарные препараты для питомцев.

Кроме того, на фронт были доставлены письма от школьников Балашихи. Бойцы записали для детей видеообращение с благодарностью за поддержку. В настоящее время фонд «Защита» готовит к отправке очередную, 84-ю партию гуманитарной помощи, которую также формируют по запросам бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.