Волонтеры Ивантеевки рассказали, как помогают бойцам на луганском направлении

Волонтер Астраханцева: сейчас работы стало даже больше, чем в начале СВО

Руководитель группы «Ивантеевка. НЕРАВНОДУШНЫЕ Z» Ольга Астраханцева в беседе с РИАМО рассказала, как волонтеры уже четвертый год обеспечивают около 40 подразделений на луганском направлении СВО и закрывают приоритетные запросы по дронам, связи, медицине и стройматериалам.

Работы становится больше: помощь идет четвертый год

«Четвертый год мы доставляем в зону специальной операции адресную помощь нашим подразделениям на луганском направлении. У нас порядка 40 боевых подразделений. Кроме того, к нам в Ивантеевку приезжают ребята с самых разных направлений проведения СВО: Запорожье, Херсон, приграничье — Брянск, Курск, Белгород. В настоящий момент работы стало даже больше, чем в начале специальной военной операции», — рассказала Астраханцева.

Она уточнила, что самые приоритетные запросы приходятся на спецснаряжение: «птички», разные модели дронов, средства связи — Starlink, цифровые рации, комплексы РЭБ. Помимо этого, постоянно требуется строительный материал: бойцы перемещаются, им нужно возводить блиндажи, поэтому востребованы доска, брус, ОСБ и фанера.

«Рабочие материалы также в приоритете: запчасти, резина на „КамАЗы“, любые расходники. На медицину огромный спрос: аптечки 1–2 эшелона, рюкзаки, антибиотики, бинты — огромное направление. И, конечно же, масксети: у нас большой плетельный цех, порядка 100 маскировочных сетей мы плетем в месяц и отправляем на фронт — не только сами лично, но и тем, кто приезжает к нам в Ивантеевку. Также почтой, СДЭКом отправляем, когда у ребят есть возможность все это забрать», — уточнила волонтер.

Работа «под ключ»: только адресные заявки

«Наша группа работает „под ключ“. Есть адресный запрос по спискам, и мы отрабатываем эти списки от подразделений. У нас нет перевалочных складов. До определенной даты собираем от подразделений их приоритетные заявки, формируем общий список. Тяжелые позиции: „птички“, Starlink, РЭБы, рации. Автомототехника также в приоритете, конечно же, особенно у штурмовиков — мотоциклы. В этот раз мы везем опять 2 мотоцикла», — поделилась руководитель группы.

Астраханцева пояснила, что зимой особенно нужны автономки — дизельные и бензиновые генераторы.

«Когда приходит общий запрос от подразделения, они сами покупают самые дорогие вещи на средства группы и спонсоров. Остальные позиции выкладывают списком в Telegram-канал: люди выбирают нужное по ссылкам, кто-то полностью закрывает отдельные пункты. Потом вся эта закупка собирается с маркетплейсов, привозится в штаб и уже там формируется в коробки строго по спискам», — сообщила она.

Только из рук в руки и обязательно — «тяжелая» позиция

«У нас адресный запрос: сбор строго по спискам и передача только из рук в руки. У нас нет никаких перевалочных складов и непонятных людей. В каждую отправку обязательно идет какая-то „тяжелая“ позиция на 100–150 тыс. рублей: кому-то мотоцикл, кому-то — дрон, кому-то — пару Starlink или дизельный генератор, который стоит 100 тыс. рублей и выше. А сверху мы уже накидываем расходники. Повторяюсь: наш приоритет — отправить то, что спасает жизни и действительно нужно ребятам для более эффективной работы», — подчеркнула волонтер.

Она информировала, что в волонтерской группе есть 3 собственных направления производства: плетут маскировочные сети (самый большой спрос), делают блиндажные свечи в сезон и шьют тактические носилки ФОМА, которые используют для эвакуации раненых, переноса тяжелых грузов и иногда как защиту от дронов.

Официальный статус и доверие бойцов

«Мы зарегистрировались в мае этого года и стали автономной некоммерческой организацией. Это сделали для того, чтобы предприятия могли помогать по безналичному расчету: многие иначе не могут, для кого-то важно, чтобы организация была официальная и проходила по документам», — рассказала Астраханцева.

Она резюмировала что за время работы группа приобрела известность, став лауреатами губернаторской премии «Мы рядом». В наградной копилке — 10 медалей за помощь СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что волонтеры находятся рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тыс. добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект „Доброе дело“. Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. <…> Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — сказал Воробьев.

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца. Основной площадкой празднования стал Международный форум гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ», который проходит в Москве 2–5 декабря и объединяет 10 тыс. лидеров социально ориентированных НКО и проектов, участников СВО и их семьи, руководителей волонтерских организаций и патриотических клубов, волонтеров.

