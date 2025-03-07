Волонтерам из Богородского округа передали 3 км шнура для антидроновых занавесов

На днях депутат Богородского округа Анатолий Лебедев вместе с руководителем местной общественной приемной Татьяной Архиповой побывали в гостях у активистов волонтерского отряда города Старая Купавна «Вместе выстоим!». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С начала СВО тысячи добровольцев по всей стране помогают бойцам, кто чем может. Кто-то собирает гуманитарку, а кто-то освоил искусство плетения сетей, необходимых для маскировки. И надо сказать, что жители Купавны не остаются в стороне.

В центре культуры «Акрихин» создан волонтерский отряд «Вместе выстоим», где каждый желающий может прийти плести маскировочные сети в удобное для него время.

Гости пришли не с пустыми руками — по заявке волонтеров было приобретено 3 км шнура для антидроновых занавесов, плетение которых недавно освоили волонтеры.

Ловушка представляет собой длинный шнур, к которой специальными узлами крепятся другие веревки. Напоминает это чем-то новогоднюю гирлянду-штору. Занавес фиксируют между деревьев. Оператор дрона не видит веревки, и беспилотник при подлете к шторе лопастями запутывается в веревках. Ловушка очень эффективна, проста в изготовлении и крайне востребована у наших бойцов.

Анатолий Евгеньевич выразил глубокую благодарность участникам встречи за бескорыстный труд. Он подчеркнул, что их усилия — не просто помощь, а символ того, что весь народ стоит за нашими защитниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.