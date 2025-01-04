Волонтер СВО не может забрать у мошенников свое авто в Ростове-на-Дону

Криминальный инцидент произошел в Ростове-на-Дону с курским волонтером Андреем Лямцевым, который помогает участникам СВО: он доставляет бойцам гуманитарную помощь. В момент, когда мужчина прибыл в город, его автомобиль сломался. Он вызвал эвакуатор и, как оказалось, нарвался на мошенников, пишет Mash .

Лямцев рассказал, что новогодние праздники решил провести в горах. До того, как стать волонтером СВО, он был инструктором по горным лыжам. В Ростове-на-Дону он столкнулся с поломкой автомобиля, на котором обычно доставляет гуманитарную помощь, и решил его отдать в ремонт на время, пока катается на лыжах.

Злоумышленники, представившиеся эвакуаторщиками, изначально запросили 23 тысячи за транспортировку в ремонтную мастерскую. Измотанный после доставки подарков военнослужащим, Лямцев задремал в салоне своей машине прямо на эвакуаторе. Проснувшись на неизвестной частной территории, он обнаружил, что попал в руки вымогателей, потребовавших уже 84 тысячи рублей.

После отказа выплатить требуемую сумму преступники применили силу — распылили в лицо раздражающее вещество, предприняли попытку физической расправы и начали портить транспортное средство.

Чтобы вернуть свою машину, Лямцев обратился в правоохранительные органы. Он надеется, что злоумышленников накажут по всей строгости российского закона.